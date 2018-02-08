Meryem dizisinin 28. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Meryem dizisinin 7 Şubat 2018 Çarşamba tarihli 27. Bölümünde sürprizlerin ardı arkası kesilmedi. Oktay’ın yaşadığını öğrenen Savaş, yaşadığı şoku atlatamadan Meryem’in kaçırılmasıydı yıkıldı. Sevdiği kadını bir kez daha kaybetme noktasına gelen Savaş, sürpriz bir karar alarak Meryem’e evlilik teklifi etti. Peki ikili Oktay’a rağmen mutlu olabilecek mi? Her defasında Savaş’ı öldüreceğini söyleyen Oktay’ın yeni planı ne? Tüm bu soru işaretlerine yanıt arayan izleyiciler, fragmanı sorguluyor.



Meryem yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oktay’ın intikam için geri dönmesi, herkesin büyük bir şaşkınlık yaşamasına sebep olur. Öldü sanılan Oktay, gelişiyle hamlelerine başlar. Meryem’in kendisini görmek isteyeceğini düşünen Oktay, onu kaçırır ve bir ormanda mahsur tutar. Meryem, Oktay’ın elinden kurtulmaya çalışır. Oktay birini öldürmek pahasına da olsa kendini kurtarmaya Meryem’i yanına alıp kaçmaya kararlıdır. Savaş, adım adım Meryem’e yaklaşırken aklındaki tek şey sevdiği kadına kavuşmaktır. Büyük karşılaşma gerçekleşmek üzeredir.



Savaş, sonunda Meryem’i bulmayı başarır. Meryem’in hiçbir tehlike almadan kurtulması, Savaş’ın yeni kararlar almasına sebep olur. Savaş, hiç beklenmedik bir anda evlilik teklifi yapıyor. İkilinin hayatlarını birleştirmek istemeleri, aşklarında yeni bir yol oluyor.