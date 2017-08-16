Meryem dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler?

Ekran macerasına iddialı bir başlangıç yapan Meryem’in oyuncuları ve karakterleri merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikçe diziyi yeni takip etmeye başlayan izleyiciler, Meryem’in oyuncuları, konusu ve karakterlerini inceliyor. İşte henüz keşfetmemiş olanlar için oyuncu ve karakter analizi…





Furkan Andıç- Savaş Sargun

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.





Ayça Ayşin Turan- Meryem Akça

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.





Cemal Toktaş- Oktay Şahin

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Açelya Topaloğlu- Derin Berker

Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

MERYEM KONUSU

Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Meryem Gültabak ve İlke Gürsoy’a ait olan senaryonun süpervizörü ise Emre Özdür.

Yağmurlu bir gecede yaşanan kazanın üç insanın hayatını tamamen değiştirmesini konu alan dizinin genel hikayesi ve künyesi şöyle;

Sevdiği adam için işlemediği suçu üstlenen bir kadın Meryem, Kariyer ve güç uğruna her şeyi yapabilecek bir Savcı Oktay, Âşık olduğu kadını kaybettikten sonra intikam hırsı ile gözü kararan Savaş…

Yağmurlu bir gecede yaşanan kaza bu üç insanın hayatını değiştirir. Adalet adamı Oktay güce, gücün adamı Savaş adalete muhtaç ilerler bu yolda.

Her iki adamın günahlarının yükünü Meryem çeker… Ta ki aşk denkleme dâhil olup, adaleti getirene kadar…