Meryem dizisi 1. bölüm fragmanında heyecan dolu an

Ekranların herkes tarafından merakla beklenen dizisi Meryem 1. bölüm fragmanıyla oldukça heyecan yarattı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizi Meryem her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Dizinin ilk bölümünde bir gece yapmur başlıyor ve herkesin hayatı bir anda değişiyor. İşte, Meryem 1. bölüm fragmanı.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Oktay, sonunda savcı olacaktır. Sevgilisinden akşam yemeği daveti alan Meryem ise evlilik teklifi alacağını düşünerek havalara uçar. Meşhur Sargun Holding’in veliahttı Savaş Sargun da sevgilisine evlenme teklif etmeye hazırlanmaktadır. Babası Sevinç ile evlenmesine karşıdır ama Savaş babasının lafı ile aşkından vazgeçecek bir adam değildir.

Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerinde: Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu, Uğur Çavuşoğlu, Serenay Aktaş ve Bestemsu Özdemir’in paylaştığı senaryosunu Emre Özdür‘ün kaleme aldığı, müziklerini ünlü müzisyen Kıraç’ın yaptığı; Meryem’in yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan oturuyor.

Bir gece yağmur başlar ve hayatlar değişir…

Oktay’ın kullandığı araç Savaş’ın nişanlısına çarpar ve onu ölüme terk eder. Oktay’ın kariyeri için endişelenen Meryem, işin içinde bir ölüm olduğunu bilmeden suçu üstlenir. Savaş ise sevgilisinin katili zannettiği Meryem’e hayatı zindan etmeye kararlıdır…