Meryem son bölümüyle adını zirveye yazdırdı... Yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı

Meryem son bölümüyle reytinglerde ismini ilk sıraya yerleştirdi. Kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan dizi tüm kişilerde 6,14 reyting ve 19,94 izlenme payı, AB'de 6,36reyting ve 22,82 izlenme payı ve ABC1’de ise 6,21 reyting 21,64 izlenme payı ile tüm programlar arasında birinci oldu. Son bölümün olaylı finali ardından yeni fragman da geldi. Meryem, heyecan dolu bölümüyle 23 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Meryem, kendisini kurtaran kişiyi öğreniyor? Polislerin de olaya dahil olmasıyla Meryem-Savaş tarafları bu işe nasıl çözüm bulacak?

Gözünü karartarak ateşlerin içerisine giren Meryem, uyandığında karşısında Oktay'ı görür ve kendisinin onun kurtardığını düşünür. Lakin zamanla bu işin aslını öğrenir ve Oktay'a hesap sorar. Meryem, Oktay'ın neden yalan söylediğini anlamaz ve mantıklı bir cevap bekler. Tüm bu sohbet gerçekleşirken ise polisler de olayların içerisine dahil olmak üzeredir. Meryem-Savaş tarafları bu duruma nasıl çözüm bulacak?