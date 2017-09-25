Meryem 9. bölüm 2. fragmanında şok: Güçlü ölecek mi?

Meryem dizisi yepyeni bölümleriyle devam ediyor. Sıra dışı öyküsüyle dikkatleri üzerine çeken Meryem bu hafta 9. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Güçlü, Burcu'ya saldıranın peşinden giderken vuruluyor! Kötü haberi alan Savaş, sessizliğe gömülüyor! Meryem, Oktay'ın ihanetini artık öğrenir. Oktay ne yapacağı konusunda şaşkınlığını gizleyemez. Meryem'in tüm bildiklerini gizlemesi için baskı uygular. Meryem, öğrendiği ihanet sonucunda Oktay'a nasıl tepki gösterecek? Kötü haberi alan Savaş, kardeşi olarak bildiği Güçlü'ye veda etmek zorunda mı kalacak? Güçlü, her şey için yolun sonuna mı geliyor? Meryem, merakla beklenen yeni bölümüyle 27 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem Oktay’ı, Yurdal’ın rezidansında suçüstü yakalar. Burcu ve Güçlü, kol düğmesinin kime ait olduğunu bulmaya kararlıdır. Fakat onları büyük bir tehlike beklemektedir. Oktay’a deliler gibi aşık olmasına rağmen katil olduğunu öğrendikten sonra Beliz, Oktay’la ilgili bir karar vermek zorunda kalır.



İçini kimseye dökemeyen Meryem artık dayanamayıp Selma’ya kaza gecesi olanlarla ilgili bir itirafta bulunmak üzeredir. Uzak durması gereken Savaş ve Meryem olanlardan sonra artık çok daha yakınlardır. Arif ise konuşmak üzeredir ve ilk yapacağı şey Oktay’ın foyasını ortaya çıkarmaktır.