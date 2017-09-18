Meryem 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Meryem vuruldu mu?

Meryem dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Kanal D ekranlarının reytingleri alt üst eden dizisi en son 13 Eylül Çarşamba günü ekrana gelmiş, final sahnesi kafalarda büyük bir soru işareti bırakmıştı. Oktay, Meryem ve Derin buluşmasını nefeslerini tutarak izleyen dizi takipçileri silah sesi ardından ‘kim vuruldu?’ sorusunun yanıtını merak ediyordu. Yeni fragmanla birlikte ilk tüyolar geldi. Meryem, merakla beklenen yeni bölümüyle 20 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Meryem dizisinin yeni bölümünde Oktay, Savaş'ı bir seçim yapmaya zorluyor; Meryem'i büyük bir tehlike bekliyor! Meryem, Derin ve savcı Oktay'ın büyük yüzleşmesinde silah sıkılır. Oktay, oynadığı oyunla Derin'i büyük bir tehlikenin içine atar. Derin, artık çaresizdir ve Oktay'ın ağzından çıkan her şeyi yapmak zorunda kalacaktır. Bu durumu lehine çeviren Oktay, yine güçlü duruma geçmiştir. Meryem ise yaşadığı olaylardan yorulmuş, buna bir son vermek için uzaklaşmaya kararlıdır. Savaş'ın hırsından korkan Meryem, herkesten uzakta olmayı tercih etmek zorunda kalır. Burcu, labaratuardan gelen sonuçta yepyeni bir bilgiye ulaşır. Güçlü ile Burcu, kazanın detaylarına ulaşmaya yaklaşırken, Oktay'ın oyunlarının son kurbanı Savaş olacaktır.
SON BÖLÜM ÖZETİ
Oktay’ın, Meryem’e olan bütün kredisi bitmiştir o yüzden devreye başkalarını sokar. Meryem’e yakın durması için Beliz’i ikna eder. Derin’i ise korkutması için Meryem’e gönderir. Oktay ise zengin hayatının keyfini sürmektedir. Savaş gerçeğe adım adım yaklaşmaktadır, kazayı Meryem’in yapmadığından emindir. Gerçeklerle Meryem’i yüzleştirmeye de kararlıdır. Güçlü de boş durmaz. Burcu’yu kaza gecesinin delil dosyasını tekrar açmaya ikna etmeye çalışmaktadır. Savaş’ın ise bambaşka bir planı vardır ama işler beklediği gibi gitmez.
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