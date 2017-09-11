Meryem 7. bölüm 2. fragmanı Meryem gerçekleri anlatacak mı?

Meryem yeni bölümünde Savaş'ın inatçı tavrıyla gerçekler gün yüzüne çıkmaya eder. Burcu'nun bulduğu bilgiler, işlerin yönünü değiştirecektir. Meryem ise Oktay'ın kendinden bir şeyler sakladığına artık daha çok inanmaya başlar. Elindeki dosyayla Oktay'a hesap sorar ve alacağı yanıta göre olayların bambaşka boyut alacağını gayet açık bir dille lanse eder. Son yaşananlardan sonra artık Oktay ile devam etmeme kararı alır. Tüm gerçekleri, Savaş'ın da bilmesi gerektiğini düşünür ve onunla görüşmeye gider. Savaş, saklanan sırları öğrenmek için Meryem'in açıklama yapmasını bekler. Meryem, bu zamana kadar yaşanan tüm olayların gerçeklerini Savaş'a anlatacak mı? Meryem, merakla beklenen yeni bölümüyle 13 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Yurdal’ın kaçması üzerine, Savaş tutuklandı. Savaş, emniyette ağaç eve Derin ve Oktay’ın beraber geldiklerini öğrenir ve aralarında gizli bir ortaklık olduğundan şüphelenmeye başladı. Yurdal, Oktay’ın, Turan’ın evinden aldığı dosyanın ödemesini bu kez farklı bir yolla yaptı. Plan sorunsuz işleyecek gibi gözüküyordu. Ama Savaş'ı hesaba katmamışlardı.Oktay’ın, Yurdal’dan rüşvet aldığını Meryem’e kanıtlamak üzerdir. Üstelik bu kez tüm kanıtları Meryem’in gözü önüne serdi.
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