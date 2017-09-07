Meryem'den Oktay'a şaşırtan rest

Meryem dizisi bu hafta ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine yine nefes kesen dakikalar yaşandı. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Meryem'de heyecan doruktaydı. Dizinin bu hafta yayınlanan son bölümünde Savaş, Derin- Oktay arasındaki ortaklığı çözdü. Sevdiği adamın arkasından çevirdiği oyunları öğrenmeye devam Meryem ve babasını hapishaneden çıkarmaya çalışan Savaş, finale doğru büyük bir şok daha yaşadı. Şaşırtıcı final ardından yeni bölüm fragmanı da hemen yayınlandı. İşte Meryem'in yeni bölüm fragmanı!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Savaş'ın inatçı tavrıyla gerçekler gün yüzüne çıkmaya eder. Burcu'nun bulduğu bilgiler, işlerin yönünü değiştirecektir. Meryem ise Oktay'ın kendinden bir şeyler sakladığın artık daha çok inanmaya başlar. Elindeki dosyayla Oktay'a hesap sorar ve alacağı yanıta göre olayların bambaşka boyut alacağını gayet açık bir dille lanse eder. Meryem, kaza ile ilgili gerçeği itiraf edecek mi? Meryem, merakla beklenen yeni bölümüyle 13 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yurdal’ın kaçması üzerine, Savaş tutuklanır. Savaş, emniyette ağaç eve Derin ve Oktay’ın beraber geldiklerini öğrenir ve aralarında gizli bir ortaklık olduğundan şüphelenmeye başlar.
Yurdal, Oktay’ın, Turan’ın evinden aldığı dosyanın ödemesini bu kez farklı bir yolla yapacaktır. Plan sorunsuz işleyecek gibi gözükmektedir. Ama Savaş'ı hesaba katmamışlardır. Oktay’ın, Yurdal’dan rüşvet aldığını Meryem’e kanıtlamak üzerdir. Üstelik bu kez tüm kanıtları Meryem’in gözü önüne serecektir.
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