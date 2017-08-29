Meryem 5. bölüm fragmanında gerçekler ortaya çıkıyor

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dramatik dizisi Meryem yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Meryem yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Savaş, Meryem ve Oktay’ın sevgili olduklarını öğrenmek üzeredir. İşte, Meryem yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Savaş, Meryem ve Oktay’ın sevgili olduklarını öğrenmek üzeredir. Oktay’ın tüm engelleme çabasına rağmen Savaş, Meryem ve Oktay’ın birlikte oldukları otel odasına dalar. Gördükleri onu şoke eder. Turan Ersoy, Sargun Holding’in yolsuzluk davası için tekrar İstanbul’a gelmiştir.

Savaş, babasının ne kadar korktuğunu görür ama her zaman doğrulardan yanadır. Meryem’e onu çıkaranın Turan Ersoy olduğunu ve Oktay’ın babasından para aldığını ispatlamak için elinden geleni yapacaktır. Meryem onu hapisten kurtaran kişinin Oktay değil, Turan olduğunu öğrenmek üzeredir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Oktay’la ilgili olan gerçekleri adım adım öğrenen Meryem, ondan biraz daha uzaklaşır. Savaş, Meryem’in birini koruduğunu düşünür ve gerçeklere ulaşmak için Meryem’i Gülümser’e açtırdığı catering şirketinde işe aldırır. Yurdal, Turan’ı alt etmek için Oktay’dan yardım ister. Oktay, göz boyamak için Arif’i özel bir kliniğe yerleştirir. Meryem’e bir yalan daha söyler. Güçlü, Meryem’in peşindedir. Meryem ve Oktay’ın ilişkisini öğrenmek üzeredir.