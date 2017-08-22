Meryem 4. bölüm fragmanında Güçlü'nün planı

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Meryem yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecan dolu dizi Meryem yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Oktay’la ilgili olan gerçekleri adım adım öğrenen Meryem, ondan biraz daha uzaklaşır. İşte, Meryem yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Oktay’la ilgili olan gerçekleri adım adım öğrenen Meryem, ondan biraz daha uzaklaşır. Savaş, Meryem’in birini koruduğunu düşünür ve gerçeklere ulaşmak için Meryem’i Gülümser’e açtırdığı catering şirketinde işe aldırır. Yurdal, Turan’ı alt etmek için Oktay’dan yardım ister. Oktay, göz boyamak için Arif’i özel bir kliniğe yerleştirir. Meryem’e bir yalan daha söyler. Güçlü, Meryem’in peşindedir. Meryem ve Oktay’ın ilişkisini öğrenmek üzeredir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Savaş ateşlerin içinden Meryem’i kurtarır. Meryem, baygın halde onu kurtaranın Oktay olduğunu zanneder. Bu durum Oktay’ın işine gelecektir. Hastanede gözünü açan Meryem, Savaş’tan şikayetçi olmaz ama Oktay’ın baskılarına dayanamayıp Savaş için uzaklaştırma kararı çıkarttırır. Turan’ın, Meryem’in yakını olduğunu öğrenen Savaş, bu işte babasının parmağı olduğunu anlar. Meryem’den sorularının cevaplarını alana kadar peşini bırakmayacaktır. Meryem’in ağzından laf alamayan Savaş, Meryem’i kaçırır. Oktay deliye döner. Sırrının açığa çıkacağını düşünen Oktay, her şeyi yapabilecek durumdadır.