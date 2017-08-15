Meryem 3. bölüm fragmanında Güçlü işin peşini bırakmıyor

Kanal D ekranlarının herkes tarafından büyük beğeni kazanan dizisi Meryem yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Meryem yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Savaş ateşlerin içinden Meryem’i kurtarır. İşte, Meryem yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Savaş ateşlerin içinden Meryem’i kurtarır. Meryem, baygın halde onu kurtaranın Oktay olduğunu zanneder. Bu durum Oktay’ın işine gelecektir. Hastanede gözünü açan Meryem, Savaş’tan şikayetçi olmaz ama Oktay’ın baskılarına dayanamayıp Savaş için uzaklaştırma kararı çıkarttırır. Turan’ın, Meryem’in yakını olduğunu öğrenen Savaş, bu işte babasının parmağı olduğunu anlar. Meryem’den sorularının cevaplarını alana kadar peşini bırakmayacaktır. Meryem’in ağzından laf alamayan Savaş, Meryem’i kaçırır. Oktay deliye döner. Sırrının açığa çıkacağını düşünen Oktay, her şeyi yapabilecek durumdadır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Meryem kafasında tüm soru işaretleri ile içeridedir artık. Yurdal Sargun, Meryem’in içerde rahat etmemesi için elinden geleni yapacaktır, Meryem tehlikededir. Babasının yoğun bakımda olduğunu öğrenir ve perişan olur…

Oktay babasının yanında olacağı vaadiyle Meryem’in güvenini tekrar kazanır. Arif’in arkadaşı müsteşar Turan Ersoy olanları duyunca İstanbul’a gelmeye karar verir. Oktay, yaptıklarının ortaya çıkmaması için Meryem’in babasını etkisiz hale getirmeye çalışır. Turan Ersoy, Meryem’in dışarı çıkması için çabalayacaktır şayet Meryem hapishaneden çıkarsa hayat hiç de sandığı kadar kolay olmayacaktır.