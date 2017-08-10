Meryem 3. bölüm fragmanı: Savaş gerçeği öğreniyor mu?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Meryem dün akşam yine çok konuşulacakla sahnelere imza attı. Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu, Uğur Çavuşoğlu, Serenay Aktaş ve Bestemsu Özdemir’in başrollerini paylaştığı Meryem 2. bölümü final sahnesiyle hafızalara kazındı. Oktay babasının yanında olacağı vaadiyle Meryem’in güvenini tekrar kazandı. Şartlı tahliye haberini alan Savaş, Meryem’in avunduğu tek şeyi fırını yangın yerine çevirdi. Alevlerin arasında kalan Meryem’in akıbeti ise yeni fragmanla belli oldu. Meryem 3. bölümü heyecan dolu gelilmeleriyle 16 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Meryem gözlerini açtığında Oktay'ı karşısında görür ve kendisini kurtaranın Oktay olduğunu düşünür. Savaş ise kendi hayatını bir kuş için tehlikeye atan birisinin cinayet işleyeceğine inanmaz. Meryem'in babasına anlattıklarını duyan Savaş, artık gerçeği öğrenmeye çok yakındır ve o gerçeği Meryem'in ağzından almadan onu bırakmayacaktır. Meryem'i zor kullanarak kimsenin bulamayacağı bir yere kaçırır. Oktay ise Savaş'ın gerçekleri öğrenmemesi için peşine düşer. Savaş'ın dükkanı alevlere vermesi sonucunda kuşu kurtarmak için hiç tereddüt etmedenateşlerin arasına giren Meryem'i kim kurtardı? Savaş, sevgilisi ve çocuğunun ölümüne sebep olan kazayı Meryem'in yapmadığını öğrenecek mi?

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