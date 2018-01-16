Meryem 24. bölüm fragmanında Savaş ailesi için çabalıyor

Meryem dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Oktay, sonu ölümle bitecek intikam planlarının sinyallerini veriyor. İşte, Meryem yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Savaş, evlerini kurtarmak ve ailesini korumak için çabalarken bir yandan da peşlerindeki hayaletin kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Oktay Derin’e siyah bir zarf verir. Zarf kendisi gibi kara bir haber taşımaktadır. Oktay’ın planladığı bir cinayeti haber vermektedir. Bu habere göre tüm kahramanlarımızın tanıdığı biri tüm kahramanlarımızın tanıdığı başka birini öldürecektir.

Savaş ve Meryem bir yandan dışardan gelen engellerle boğuşurken bir yandan aşklarına tutunmaya uğraşırlar.