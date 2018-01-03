Meryem 23. bölümü bugün yok mu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Meryem oldu. Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş’ın başrollerini paylaştığı Meryem’in 23. bölümünün normal şartlarda bugün yayınlanması bekleniyordu. Peki yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Son gelişmeleriyle ekrana kilitleyen Meryem dizisinin 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin, Nurten’le işbirliği yaparak kendi kuyusunu kazdığının farkında bile değildir. Nurten, Meryem’i öldürmeye kararlıdır. Derin ise içten içe bunu arzu etse de çekimser davranmaktadır. Derin’in bütün foyaları ortaya çıkmak üzeredir.

Güçlü’nün Meryem’e olan kırgınlığı Savaş ile arasına mesafe girmesine sebep olmuştur. Güçlü, Burcu’nun eski kocasına dair bulduğu izin peşine düşmüştür ve bu tehlikeli yolda yapayalnızdır.

YENİ İSİM

Kanal D’nin başladığı günden bu yana izleyici tarafından büyük ilgi gören, dizisi "Meryem"in kadrosuna ünlü oyuncu İpek Tenolcay dahil oldu!Başarılı oyuncu dizide, Yurdal Sargun’un kirli sırlarını öğrendiği için eşi Çetin Berker’den boşanmak zorunda kalan, Amerika’ya yerleşen, en yakın arkadaşı George Handerson ile evlenerek hayatına Büyükelçi eşi olarak devam eden, Derin’in güzel, yaralı ve güçlü annesi Suzan Şahika Handerson karakterine hayat veriyor.