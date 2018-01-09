Meryem 23. bölüm fragmanında Oktay geri dönüyor

Meryem dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde öldü sanılan Oktay geri dönüyor; intikam için ilk olarak Meryem'in karşısına çıkıyor. İşte, Meryem yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Berk ve Beliz, Yurdal’ın yerini öğrenmiştir. Burcu ise Güçlü’ye ulaşmaya çalışmaktadır. Savaş’ın babasını sakladığını öğrenen Meryem’in bu duruma canı sıkılsa da Savaş’a güveni tamdır.

Oktay, ikinci yaşamı için her şeyi yapmaya hazırdır ve hedefinde Savaş vardır. Üstelik bu defa çok daha tecrübeli ve yaşama aşkı ile doludur. Derin, annesi Suzan Şahika tarafından ona bakması için görevlendirilmiştir