Meryem 2. bölüm fragmanında Meryem için büyük tehlike

Kanal D ekranlarının herkes tarafından beğeni kazanan dizisi Meryem yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecan dolu dizi Meryem yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meryem kafasında tüm soru işaretleri ile içeridedir artık. İşte, Meryem dizisi yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Meryem kafasında tüm soru işaretleri ile içeridedir artık. Yurdal Sargun, Meryem’in içerde rahat etmemesi için elinden geleni yapacaktır, Meryem tehlikededir. Babasının yoğun bakımda olduğunu öğrenir ve perişan olur…

Oktay babasının yanında olacağı vaadiyle Meryem’in güvenini tekrar kazanır. Arif’in arkadaşı müsteşar Turan Ersoy olanları duyunca İstanbul’a gelmeye karar verir. Oktay, yaptıklarının ortaya çıkmaması için Meryem’in babasını etkisiz hale getirmeye çalışır. Turan Ersoy, Meryem’in dışarı çıkması için çabalayacaktır şayet Meryem hapishaneden çıkarsa hayat hiç de sandığı kadar kolay olmayacaktır.

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Oktay, sonunda savcı olacaktır. Sevgilisinden akşam yemeği daveti alan Meryem ise evlilik teklifi alacağını düşünerek havalara uçar. Meşhur Sargun Holding’in veliahttı Savaş Sargun da sevgilisine evlenme teklif etmeye hazırlanmaktadır. Babası Sevinç ile evlenmesine karşıdır ama Savaş babasının lafı ile aşkından vazgeçecek bir adam değildir.