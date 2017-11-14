Meryem 16. bölüm fragmanında nefesler tutuldu Burcu..

Savaş ve Meryem de öyle. Her şey Güçlü’nün bir anlık kararına bağlıdır. Berk ve Beliz anahtarın izini süremeye devam ederler. Yurdal’ın kasasından çıkacakları öğrenmek için Yurdal’dan önce kasaya ulaşmaları gerekmektedir. Tüm bunların dışında Savaş ve Meryem arasındaki aşk git gide güçlenmektedir. Savaş’ın ağzından çıkan sevgi sözcükleri ikiliyi bambaşka duygulara sürükleyecektir.
Meryem son bölümlerde; Yurdal, Oktay’ı yakalamıştır. Savcıyı avucuna aldığı için mutludur. Oktay ise sırrını bir kişi daha öğrenmeden kasadan anahtarı almanın peşindedir. Hastanede geçen gergin saatler herkesi darmadağın eder. Meryem kahrolur. Mahmut kaçak durumdadır. Hem konuşmasını engellemek için polisten önce onu bulmak isteyen Oktay ve Ertan’dan hem de polisten kaçmaktadır. Güçlü de intikam için Mahmut’un peşine düşer. Burcu hem Güçlü’den hem de Oktay’dan önce Mahmut’a ulaşmaya çabalamaktadır. Güçlü de intikam için Mahmut’un peşine düşer.
Oktay, Savaş’ı öldürtmeye kararlıdır. Bunun için Mahmut’u kullanmaya karar verir. Bir taraftan da Meryem’in hayatını daha zor hale getirmekten çekinmez. Meryem’e artık taşıdığı yük ağır gelmekte, gerçekleri Savaş’a açıklamak için büyük bir istek duymaktadır fakat Oktay’ın yapabileceklerinden de ölesiye korkmaktadır da bir yandan. Nitekim korktuğu başına gelir ve hayatta en sevdiği insanlardan biri zarar görür.
Burcu, Güçlü'yü koruyabilecek mi? Meryem yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
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