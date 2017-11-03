Meryem 15. bölüm fragmanında kahreden sözler: Başınız sağolsun

Meryem ve yakınları, doktorun ağzından çıkacak iyi haberleri hastanede bekler. Lakin doktor bu beklenilen kelimeleri maalesef onlara veremez. Yapılan tüm müdahalelere rağmen sevdikleri bir kişi ölmüştür. Oktay'ın hain planı sonucunda Mahmut'un silahından çıkan mermi, ölüm sebebi mi oluyor?Oktay, tüm yaptıkları yüzünden yakalanabilecek mi? Meryem, merakla beklenen yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümde Oktay, Savaş için plan yaparak hayatından tamamen çıkartmak istedi. Meryem, tüm gerçekleri içinde saklamak yerine artık Savaş ile paylaşmaya başladı. Geçmişini yani eski sevgilisi Oktay'dan Savaş'a bahsetti. Savaş duydukları karşısında oldukça şaşırdı. Oktay'ın hain planı sonucunda Meryem ve Savaş'ı büyük bir tehlike bekliyordu. Meryem'in bildiklerini Savaş ile paylaşması, Oktay'ın yeni hedefi olarak Savaş'ı seçmesine neden oldu Oktay, Savaş'a zarar vermek için Mahmut'u kullandı. Oktay'ın planı sonucunda Meryem'in hayatındaki en sevdiklerinden birisi zarar gördü.