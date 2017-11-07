Meryem 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Kahreden ölüm | Oktay vuruldu mu?

Meryem dizisinin yeni bölüm fragmanlarının yayınlanmasıyla birlikte heyecan dozu arttı. Oktay'ın hain planı sonucunda bir kişi hayatını kaybediyor. Hastanede kötü haberi alan Güçlü, intikam almak için Mahmut'un peşine düşer. Güçlü'nün, Mahmut'u öldürmesinden korkan Meryem ile Burcu da soluğu Güçlü'nün yanında alırlar. Mahmut'un silahından çıkan mermi kimi öldürdü? Oktay, tüm yaptıkları yüzünden yakalanabilecek mi? Güçlü'yü ikna etmek için büyük uğraş veren Burcu ile Meryem, başarılı olabilecekler midir? İşte Meryem 15. bölüm fragmanları ve özeti!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oktay'ı yakalayan Yurdal, elindeki kozu kullanmaya hazırlanır; Oktay sırlarının açığa çıkmaması için büyük çaba sarf eder. Savcıyı avucuna aldığı için mutludur. Oktay ise sırrını bir kişi daha öğrenmeden kasadan anahtarı almanın peşindedir. Hastanede geçen gergin saatler herkesi darmadağın eder. Meryem kahrolur. Mahmut kaçak durumdadır. Hem konuşmasını engellemek için polisten önce onu bulmak isteyen Oktay ve Ertan’dan hem de polisten kaçmaktadır.Güçlü de intikam için Mahmut’un peşine düşer. Burcu hem Güçlü’den hem de Oktay’dan önce Mahmut’a ulaşmaya çabalamaktadır.



