Meryem 13. bölümden ilk görüntüler geldi! İşte yeni bölüm fragmanı

Meryem dizisi dün akşam ekrana gelen son bölümüyle yine kasıp kavurdu. Son bölümde Oktay, annesi sayesinde büyük bir koz yakaladı. Meryem’in yanında çalıştığı Gülümser’in, Güçlü’nün annesi olduğunu öğrendi. Finalde ise uzun süredir saklanan gerçeği ortaya çıkaracak bir gelişme yaşandı. Meryem, annesi gibi gördüğü Gülümser ve her şeye rağmen Oktay’a karşı savunduğu Savaş’ı sarılırken buldu. Şimdi ise gözler 13. Bölümde! Meryem, merakla beklenen yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem, Savaş hakkında yanıldığını ve büyük pişmanlık duyduğunu açıklıyor! Meryem, şanssızlığına kızarken karşısına Savaş çıktığı için mutlu olduğunu açık bir dille söyler. Fakat bu mutluluğunun kısa sürdüğünü de bir kadar üzgün şekilde anlatır. Meryem'in üzüntüsü karşısında Savaş ne yapacağını şaşırır ve kendini yargılamaya başlar. Savaş ve Meryem arasındaki çıkmaz, nasıl sonuçlanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem, babası Arif’in ölümüyle hayatına yeni bir başlangıç yapmak ister. Herkesin hayatını kararttığını ve kendisinin uğursuz olduğunu düşünen Meryem, İstanbul’u terk etmek istese de buna Savaş engel olur. Savaş, Oktay’ın maskesini düşürmek ister ve gerçekleri Meryem’in de görmesini arzu eder. Meryem’in babası Arif’in katilinin de ortaya çıkması için Meryem ile birlikte hareket etmeyi planlar. Savaş’ın devamlı Meryem’in etrafında olması, Güçlü’nün dikkatini çekmektedir. Meryem’i düşman olarak gören Savaş’taki bu değişimi, Güçlü sorgulamaya başlar. Savaş ile Güçlü’yü karşı karşıya getiren yüzleşme, Savaş’ın duygularını yeniden sorgulamasına neden olur.



Öte yandan Yurdal Sargun’un sırt çevirdiği Oktay, karşı hamle yapar. Sargun Ailesi içinde bölünme olmasını amaçlayan Oktay, klinikteki hemşireyi Küba’ya gönderenin Yurdal Sargun olduğunu Savaş’a kanıtlar. Savaş ile Yurdal Sargun’un yüzleşmesi, aralarında ilişkinin kopmasına neden olur. Nişanlısı Derin’e de güvenemeyen Savaş, onunla ilişkisini de bitirme noktasına gelir.