Meryem 13. bölüm fragmanında Savaş kendisini affettirmeye çalışıyor

Meryem dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Oktay gözünü karartıyor; Savaş'ın hayatı büyük bir tehlikeye giriyor! İşte, Meryem 13. bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Meryem, Oktay’ın planı yüzünden Gülümser’in, Savaş ve Güçlü’nün annesi olduğunu öğrenmiştir, yıkılır..

Savaş kendisini affettirmek için Meryem’e gider, Selma’nın evinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Selma’nın eski kocası Mahmut Selma’yı kaçırmıştır. Durumun aciliyeti sebebiyle Meryem, Savaş, Güçlü ve Burcu aralarındaki sorunlara rağmen birlikte hareket etmeye karar verirler. Selma ile çocuğunu kocasının elinden kurtarmak için birlikte yola çıkarlar.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Savaş, Meryem’e babasının ölümünde Yurdal’ın parmağı olduğunu söylerse onu kaybedeceğinin farkındadır ama öğrendiği ismi ona söyleyeceğine söz vermiştir. Savaş neden Meryem’i kaybetmekten bu kadar korktuğunu kendisine itiraf edememektedir.

Oktay, Yurdal Sargun’u karşısına almayı göze almış, Meryem ve Savaş’ı birbirlerinden uzak tutmak için ne gerekirse yapmaya hazırdır. Nurten ise Gülümser’in gerçek kimliğini öğrenmiş, Oktay’a söylemeye çalışmaktadır. Beliz, Berk’in neyin peşinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Öğrenecekleri herkesi hayatını değiştirecektir.