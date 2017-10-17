Meryem 12. bölüm fragmanında Oktay hamle yapmaya hazırlanıyor

Meryem dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde büyük gerçek ortaya çıkıyor! Güçlü, Savaş ile Meryem arasındaki duyguları sorguluyor; Savaş ile karşı karşıya geliyor! İşte, Meryem dizisi yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Savaş, Meryem’e babasının ölümünde Yurdal’ın parmağı olduğunu söylerse onu kaybedeceğinin farkındadır ama öğrendiği ismi ona söyleyeceğine söz vermiştir. Savaş neden Meryem’i kaybetmekten bu kadar korktuğunu kendisine itiraf edememektedir.

Oktay, Yurdal Sargun’u karşısına almayı göze almış, Meryem ve Savaş’ı birbirlerinden uzak tutmak için ne gerekirse yapmaya hazırdır. Nurten ise Gülümser’in gerçek kimliğini öğrenmiş, Oktay’a söylemeye çalışmaktadır. Beliz, Berk’in neyin peşinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Öğrenecekleri herkesi hayatını değiştirecektir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Savaş ve Meryem, Arif’in son sözlerini duyan hemşirenin evine gitmişler, gerçekleri öğrenmek üzeredirler. Oktay ise Yurdal’dan yardım istemiştir. Yurdal, bu isteği geri çevirmez ama Oktay’ın iplerini eline alan bu defa o olur. Üstelik Derin de Yurdal’a tüm bildiklerini anlatmıştır. Oktay köşeye sıkışır.

Burcu ile Güçlü, kendilerini yaraladığından şüphelendikleri Ertan’ın evine gelmişlerdir. Ertan, Oktay’ın kendisine yardım etmesini beklemektedir. Oktay, Savaş’ın Meryem’e aşık olduğundan şüphelenir. Kıskançlığı Meryem’e olan arzularını artırmaktadır. Bu durum herkesi tehlikeye sokacaktır.