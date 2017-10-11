Meryem 11. yeni bölüm fragmanında şaşırtan yakınlaşma

Meryem dizisinin 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının soluksuz izlenen dizilerinden Meryem'in 11. bölümünde olayların ardı arkası kesilmezken; çiftler arasında şaşırtıcı gelişmeler yaşanacak.





Savaş ve Meryem, Arif’in son sözlerini duyan hemşirenin evine gitmişler, gerçekleri öğrenmek üzeredirler. Oktay ise Yurdal’dan yardım istemiştir. Yurdal, bu isteği geri çevirmez ama Oktay’ın iplerini eline alan bu defa o olur. Üstelik Derin de Yurdal’a tüm bildiklerini anlatmıştır. Oktay köşeye sıkışır. Burcu ile Güçlü, kendilerini yaraladığından şüphelendikleri Ertan’ın evine gelmişlerdir. Ertan, Oktay’ın kendisine yardım etmesini beklemektedir. Oktay, Savaş’ın Meryem’e aşık olduğundan şüphelenir. Kıskançlığı Meryem’e olan arzularını artırmaktadır. Bu durum herkesi tehlikeye sokacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arif’in konuştuğu haberini alan Oktay ve Savaş, ne söylediğini öğrenmek üzere kliniğe doğru yol alırlar. Üstelik Meryem kliniğe girmiş, babasına ulaşmak üzeredir. Arif’in tek amacı ise kızını Oktay’a karşı uyarmak ve kendisini komaya sokan kişinin o olduğunu söylemektir. Burcu, kendisini ve Güçlü’yü yaralayanın Ertan olduğundan şüphelenmeye başlar. Burcu ve Güçlü, Ertan’ın peşine düşerlerken Savaş, Arif’in konuştuğu haberini verdikten sonra ortadan kaybolan hemşirenin peşine düşer.

Sevdikleri zarar gördükçe kendini daha da suçlayan Meryem, kaza gecesiyle ilgili gerçekleri yazdığı bir mektubu Sevinç’in mezarına bırakır ve yeni bir karar alır. Savaş, Meryem’i kararından vazgeçirmek ve ona gerçekleri göstermek için elinden geleni yapacaktır.