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    Mertcan'a veda

    Çağlar ÖZTÜRK/DHA
    26 Ağustos 2017 - 23:49Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 23:50

    TRT'de, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisini okumasıyla tanınan ve son günlerini geçirdiği Adana Huzurevi'nde önceki gün 71 yaşında yaşamını yitiren ünlü spiker dün son yolculuğuna uğurlandı.

    Mesut Mertcan için Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) önünde tören düzenlendi. Uğurlama törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube Başkanı Adnan Poyraz, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Mertcan'ın ailesi, Adana Huzurevi'ndeki arkadaşları ve gazeteciler katıldı. Burada konuşan ÇGC Başkanı Esendemir, meslek büyüğünü kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi. Mesut Mertcan'ın oğlu Taygun Mertcan ise, "Babam benim için bir arkadaş gibiydi. Her şeyimi kaybettim" diye konuştu. Mertcan'ın cenazesi daha sonra Akkapı Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. 

    Etiketler: Mesut Mertcan , Mesut Mertcan kimdir , gazetehaberleri
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