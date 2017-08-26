Mertcan'a veda

Mesut Mertcan için Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) önünde tören düzenlendi. Uğurlama törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube Başkanı Adnan Poyraz, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Mertcan'ın ailesi, Adana Huzurevi'ndeki arkadaşları ve gazeteciler katıldı. Burada konuşan ÇGC Başkanı Esendemir, meslek büyüğünü kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi. Mesut Mertcan'ın oğlu Taygun Mertcan ise, "Babam benim için bir arkadaş gibiydi. Her şeyimi kaybettim" diye konuştu. Mertcan'ın cenazesi daha sonra Akkapı Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.