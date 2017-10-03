Mert Fırat UNDP’nin Türkiye’deki İyi Niyet Elçisi seçildi.

Mert Fırat sinema filmleri ve diziler yoluyla toplumun geniş kesimlerinde tanınan bir isim. Fakat onu daha da önemli ve anlamlı kılan kültür&sanata ve başka insanların yaşamına dokunan sivil oluşumlara yaptığı müthiş katkılar.... Kadıköy Moda'da ortaya çıkartığı Moda Sahnesi, Bursa Görükle Köyü'ndeki Sanat Mahal, İstanbul Ataşehir'deki performans mekanı DasDas la ülkedeki pek çok karar vericiden daha fazla kültür sanat için hizmet üretiyor. Üstelik bunları kolektif oluşumlarla gerçekleştiriyor..
İnsanlara iş ve daha da önemlisi üretebilecekleri sanat ortamları hazırlıyor...Bugün Birleşmiş Milletler'e bağlı kalkınma ajansı UNDP kendisine 'İyi Niyet Elçisi' unvanı verdi. Artık çocukluğundan beri içinde bulunduğu sosyal sorumluluk faaliyetlerine şöhretinin gücünü kullanarak UNDP bünyesindeki katkılarıyla destek verecek...Hep kafa yorduğu konulara; cinsiyet eşitsizliği ve iklim değişikliğine daha da örgütlü eğilecek...Basın toplantısında BM Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova-Sollorano, Mert Fırat’ın UNDP’yi desteklemesinin ve iyi niyet elçisi olmasının kendileri için ne kadar önemli olduğuna dair bir konuşma gerçekleştirdi.
Mert Fırat bu desteğiyle Antonio Banderas, Didier Drogba, Iker Casillas ve Nikolaj Coster-Waldau gibi dünyaca ünlü oyuncular ve sporcuları kapsayan UNDP İyi Niyet Elçileri’nin arasına katmış oldu. Basın toplantısında top dağıtıyorlardı, hızlıca bir kalem bulup kendisine imzalattım... Hayat için yapabileceğimiz çok şey var, bir STK'ya üye olmak interneti olan herkes için artık dünyanın en kolay şeyi. Ufak çabalar pekala dünyanın rengini değiştirebilir...Yeter ki kafamızı uzatıp şöyle bir bakalım...Mert Fırat yeni görevinde başarılar.
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