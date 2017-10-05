Mert Altınışık Cross Fitt yaparak 12 kilo birden verdi

97 kilodan 85 kiloya düşen Mert Altınışık, "Çok hırs yaptım, Çalkan Algün gözetiminde Cross Fitt yaparak 12 kilo verdim. Şimdi çok daha formdayım." dedi.

KAZABLANKA'DA HAYRANIM DAHA ÇOK

'Beni Affet' dizisinde 5 yıl 'Mehmet Kemal' rolünü canlandıran Mert Altınışık, "Sosyal medyadaki takipçilerim en fazla Fas'ın Kazablanka şehrinden. Daha önce Fas'ın telekom firmasının reklamında oynadım. Havalimanından iner inmez inanılmaz bir karşılama oldu. Güzel bir karşılama yaptılar. Fas'ta çok fazla hayranım var, çokta seviyorlar." dedi.

GÜNLÜK DİZİ OLUNCA DAHA ÇOK ÇALIŞIYORSUNUZ

Mert Altınışık "Günlük dizide rol almanın avantajları da var dezavantajları da var. Günlük olduğu için çok fazla çalışıyorsunuz, haftada 5 günlük bölüm çekiyorsunuz." dedi. 'Dizi mi sinema mı önceliğiniz?' sorusuna Mert Altınışık; "Sinema önceliğim. Günlük dizi şu an düşünmüyorum, haftalık dizi tabi ki olabilir.." dedi.