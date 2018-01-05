Mersin’in ilçesine AB’den 53 bin Euro destek

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Fonları Kapsamında yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen Erasmus+ programı kapsamında, ülke genelinde başvurusu yapılan 3 bin 500 proje arasından Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje ekibince hazırlanan 2 proje, hibe desteği almaya hak kazandı.

Cumhuriyet, Karacaoğlan, Şehit Ahmet Ersoy ve Şehit İbrahim Soysal İlkokulları ortaklığında gerçekleştirilecek olan ‘Mülteciler İçin Mutlu Gelecek’ isimli birinci projeye 28 bin 468 euro bütçe ayrıldı. Mülteci öğrencilerin okula ve bulunduğu çevreye uyum sürecini konu alan proje, eğitimcilerin bilmesi gereken doğru metod ve yaklaşımları öğrenmelerini amaçlıyor. Proje kapsamında 11 öğretmen, 2018 Mayıs ayında İtalya’da mülteci öğrencilerin eğitimi konusunda kurs faaliyetlerine katılacak.

‘Mut’lu Çocuklar Tınısı’ ismini taşıyan 12 ay sürecek ikinci projede ise, Çok Sesli Müzik Eğitimi konusunda eğitim verilecek. Projenin amacının, alınan eğitim doğrultusunda okullarda, ilçede ve sonrasında Mersin ve ilçelerinde çok sesli müziği yaygınlaştırarak öğrencilerin akademik, kültürel, sosyal ve kişisel gelişimini sağlamak olacağı ifade edildi. Proje kapsamında İtalya ve Hollanda’da çok sesli koro uygulamalarını izleme faaliyetlerinin gerçekleştirileceği, projenin Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Karacaoğlan Ortaokulları, Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi ve Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde görevli müzik öğretmenleri tarafından yürütüleceği açıklandı. Proje bütçesi 24 bin 909 euro.