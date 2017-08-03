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    Mersin'den korkunç haber: İki çocuk feci şekilde can verdi

    AA
    03 Ağustos 2017 - 18:55Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 19:42

    Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk yaşamını yitirdi.

    Sevgi Karakan ve Güneş Yapal'ın birlikte oturduğu Sayağzı Mahallesi'ndeki iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevleri fark edip yangını söndürmeye ve içerideki kardeşi Durdu Yapal (4) ile Karakan'ın oğlu Hasan Umut Karakan'ı (3) çıkarmaya çalışan Ümmühan Yapal (18) yoğun dumandan etkilenince çabaları sonuçsuz kaldı.

    BİRBİRLERİNE SARILMIŞLAR

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede iki küçük çocuğun çekyat üzerinde birbirine sarılı halde yanmış cesetleri bulundu.  

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

    Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocukların cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  Öte yandan, hayatını kaybeden çocukların babalarının cezaevinde olduğu, annelerinin ise kiraladıkları evde birlikte kaldıkları ancak olay sırasında ikamette olmadıkları öğrenildi. 

    Etiketler: mersin , yangın , kaza
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