Mersin'de okullara sağanak yağış tatili

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gece saatlerinden itibaren Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış uyarısı hatırlatıldı.

Sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için merkez ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 05 Ocak Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."