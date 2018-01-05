Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Mersin'de okullara sağanak yağış tatili

    Mersin'de okullara sağanak yağış tatili

    AA
    05.01.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

    Mersin merkez, Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

    Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gece saatlerinden itibaren Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış uyarısı hatırlatıldı.

    Sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için merkez ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
    "Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 05 Ocak Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."

    Etiketler: OKUL , Tatil
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri