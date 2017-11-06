Mersin'de okullar tatil mi? Valilikten resmi açıklama

Mersin Valiliği'nden, bugün kentte okulların tatil edildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada, yoğun yağış nedeniyle yarın okulların tatil edildiğine yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi. Valilikten dün akşam konu hakkında bu açıklama yapıldı;

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Okulların tatil edildiğine yönelik yayınlanan haberler asılsız olup, bu konuda valiliğimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Yarın eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir. Bu tür asılsız haberleri yayınlayarak halkımızı yanıltanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır."

Mersin'de eğitim öğretimde aksama olmayacak

Mersin Valiliği, yağışlardan dolayı eğitim-öğretimde her hangi bir aksaklık olmayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada yoğun yağış nedeniyle 06.11.2017 Pazartesi günü okulların tatil edildiğine yönelik haberler yayınlandığı tespit edilmiştir. Okulların tatil edildiğine yönelik yayınlanan haberler asılsız olup, bu konuda valiliğimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Yarın eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir. Bu tür asılsız haberleri yayınlayarak halkımızı yanıltanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır" denildi.