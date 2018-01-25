Mersin'de kan donduran olay! Bu adam sınıf öğretmeni

Alınan bilgiye göre, Mersin'de Akdeniz Mahallesi'nde kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenip öldürülen köpeğin görüntüsü bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Olay sonrası köpeğin sahibi Gökhan Özcan'ı ziyaret eden hayvanseverler olayla ilgili bilgi alıp konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, "Bir kişi pikabın arkasına köpeği bağlıyor, sürükleyerek öldürüyor. O köpek sahipli bir köpek. Kimliği burada. Biz artık bu olaylardan bıktık. Bakın devamlı söylüyoruz yeter diyoruz. Bunlar mal değildir bir candır. Can olmasını istiyoruz. Kanunlarımız, cezamız ve yargımız bu olaya el atacak. Olay savcılığa intikal etmiştir. Buna Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu el atmıştır. Bu olay burada kapanmayacaktır. Bunu yapan cani en büyük cezayı da alacaktır" dedi.

Köpeğin sahibi Gökhan Özcan, "Sınıf öğretmeni bir arkadaş, benim evim ıssız diyerek köpek istedi. Bende de 2 köpek olunca insanlık namına bir tanesini verdim. Verdim ama arabanın arkasında sürüyerek geri getirdi. Ben ne yapıyorsun deyince tartışma yaşandı. Köpeğimi almak istedim ama vermedi. Video fotoğraf çekince 'Kim olduğumu biliyor musunuz?' dedi. Arabasından silah kabzası çıkarınca biz korkup eve kaçtık. Bu insanlık mı?" şeklinde konuştu. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Özcan, "Bugün bunu yapanın yarın çocuklara aynısını yapmayacağı ne malum. Ben köpeğime tam 8 ay evimin içinde bakmıştım, üşür diye" dedi.

Köpek, hayvanseverler ve sahibi tarafından gömüldü. 'Lady' adlı köpeğin yavrusu 'Para'nın ise annesine verdiği tepki herkesi duygulandırdı. Öte yandan olayı gerçekleştirdiği öne sürülen sınıf öğretmeni A.D. hakkında soruşturma başlatıldı.