Mersin’de çalınan 778 arı kovanından 300’ü bulundu

İlçeye bağlı Arapaçbahşiş Mahallesi zeytinlik bölgesinde arazi gezisi sırasında çalıntı olduğunu düşündüğü arı kovanlarını bulan Birlik Başkanı Mehmet Ali Torpil, jandarmaya haber verdi.

Kovanların fotoğraflarını çeken Torpil, kovanları incelediğinde geçtiğimiz günlerde Erdemli’de çalınan arı kovanlarının olduğunu tespit etti. Arı kovanları ise sahibi Yaşar Büyük’e teslim edildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Arıcıları hırsızlara karşı uyaran Torpil, şöyle dedi:

"Mersin’de son 1 ay içerisinde müthiş bir kovan hırsızlığı başladı. Bu süre zarfında 16 arıcının 778 arı kovanı çalındı. Arazi gezisi sırasında tesadüfen çalıntı arı kovanlarında 300 tanesini bulduk. 6 arıcımız kovanlarına kavuştu. Arıcılarımız kovan alırken veya satarken çok dikkatli olması gerekiyor. Plakası olan arı kovanlarını almasınlar. Arı kovanı satışında iki tarafın da imzaladığı sözleşme ve kimlik fotokopilerinin olması gerekiyor. Ucuz kovan satan kişilerden arı kovanı almayın. İnşallah diğer kovanlarda bulunur."

Arı kovanlarının bulunmasına sevinen Yaşar Büyük ise, "Arı kovanlarım çalınmıştı. Sağolsun başkanı bugün arazi gezisi sırasında bizim kovanları buldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra hırsızlık olmaz" diye konuştu.