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    Mersin'de Aralık ayında termometreler 17 dereceyi gösterdi

    DHA
    27.12.2017 - 11:42 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerken, Mersin’de bahardan kalma günler yaşanıyor.

    Yılın 300 günü güneş gören ve 'Güneş Kenti' adıyla bilinen Mersin’de, termometreler 17 dereceyi gösterdi. Nem oranının yüzde 80’leri bulmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık 20 derece dolaylarına çıkarken, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü.

    Mersinde Aralık ayında termometreler 17 dereceyi gösterdiSıcak hava ve güneşi fırsat bilen Mersinliler de sahil kenarına akın etti. Şehir merkezinde bulunan Atatürk Parkı’na giden vatandaşlar, sahil kenarında gezerek sıcak havanın tadını çıkardı.

    Mersinde Aralık ayında termometreler 17 dereceyi gösterdiÇocuklar parklarda gönüllerince oynarken, büyükler ise çimlere oturup sohbet etmeyi tercih etti.

    Mersinde Aralık ayında termometreler 17 dereceyi gösterdiBazı Mersinliler ise sıcak havayı fırsat bilip balık tutarak zamanını geçirdi.

    Mersinde Aralık ayında termometreler 17 dereceyi gösterdiMeteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, güneşli hava önümüzdeki günlerde de Mersin’de etkisini sürdürecek.

    Mersinde Aralık ayında termometreler 17 dereceyi gösterdi

    Etiketler: hava durumu , termometre
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