Mersin Açık Oto Pazarı artık 2 gün hizmette

Mersin Oto Galericiler Sitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce sadece pazar günü açık olan oto pazarının 2 gün hizmet vereceği belirtildi.



Cumartesi sabah saat 09.00’da kapılarını açacak olan açık oto pazarı Pazar günü akşam saat 16.00’ya kadar hizmet verecek. Oto Galericiler Sitesi Başkanı Gürkan Göçer, oto pazarında güvenlik dahil her türlü hizmetin verildiğini ifade ederek, ”Türkiye’nin en modern pazarı konumunda olan oto pazarımız artık bir kaç saat ile sınırlı kalmayacak. Hafta sonu boyunca hizmet devam edecek. Çünkü oto galericiler dışında araç almak isteyen kişiler için süre çok sınırlı olmaktaydı. Çalışan kişiler için tek tatil günlerinin pazar günü olması ve açık oto pazarının da sadece pazar günü açık olması vatandaşların için sıkıntıydı. Oto pazarının haftada 2 güne çıkması her kesimin işini kolaylaştıracak. Bu durum hem oto alıcıları hem oto satıcıları hem de site esnafları için bir hareket ve bereket oluşturacak” dedi.