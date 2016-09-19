MENÜ
Çukurova Haberleri

ÇUKUROVA

    Hürriyet>Mersin Açık Oto Pazarı artık 2 gün hizmette

    Mersin Açık Oto Pazarı artık 2 gün hizmette

    dha
    19 Eylül 2016 - 15:39Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 16:11

    MERSİN Açık Oto Pazarı, alınan kararla birlikte bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri açık kalacak.

    Mersin Oto Galericiler Sitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce sadece pazar günü açık olan oto pazarının 2 gün hizmet vereceği belirtildi.

    Cumartesi sabah saat 09.00’da kapılarını açacak olan açık oto pazarı Pazar günü akşam saat 16.00’ya kadar hizmet verecek. Oto Galericiler Sitesi Başkanı Gürkan Göçer, oto pazarında güvenlik dahil her türlü hizmetin verildiğini ifade ederek, ”Türkiye’nin en modern pazarı konumunda olan oto pazarımız artık bir kaç saat ile sınırlı kalmayacak. Hafta sonu boyunca hizmet devam edecek. Çünkü oto galericiler dışında araç almak isteyen kişiler için süre çok sınırlı olmaktaydı. Çalışan kişiler için tek tatil günlerinin pazar günü olması ve açık oto pazarının da sadece pazar günü açık olması vatandaşların için sıkıntıydı. Oto pazarının haftada 2 güne çıkması her kesimin işini kolaylaştıracak. Bu durum hem oto alıcıları hem oto satıcıları hem de site esnafları için bir hareket ve bereket oluşturacak” dedi.

    Etiketler: Adana , Mersin , oto galeri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri