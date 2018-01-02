Mermili değerler eğitimi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanan ‘Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP)’ kapsamında ilkokul 3’üncü sınıf öğrencilerine dağıtılan ‘Aktöre’ adlı dergideki şiddet içerikli karikatür tepki çekti.

‘TOPLATILMASI GEREKİYOR’

Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projeyle çocuklara verilen dergideki karikatürlerden birinde, elinde silahla birine ateş eden adam karikatürü bulunuyor. Bu görselin gelişim çağındaki çocuklara kötü örnek olduğunu belirten Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Genç, “Bu dergileri hazırlayanlar pedagojik eğitim alıyor mu? Dergiyi kim hazırlıyor? Velilerden, öğretmelerden tepkiler aldık. Öğrencilerin yaş seviyesine uygun değil, toplatılması gerekiyor” dedi.

Hürriyet’e açıklama yapan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise şu bilgileri verdi:

‘KAN VE VAHŞET YOK’

“Bu dergi yılda bir defa dağıtılıyor. Adı ‘ahlak’ kelimesinin eş anlamlısı olan ‘Aktöre’. Dergi 3’üncü sınıflara dağıtıldı. Bahsedilen kısımda olumsuz örnekler öne çıkarılmış, çocuklara bunların yapılmaması gereken davranışlar olduğu söylenmiş. Adam öldürmenin kötü bir davranış olduğu daha önceki metinlerde yazılmış, o sayfada da karikatürize edilmiş. İlçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde bulunan Yürütme Komisyonu kitabı incelemiş, kan ve vahşet görüntüsü olmadığı için onay vermiş. Dergiyi hazırlayan yayınevinin pedagogları da inceliyor. Fakat biz bu olaydan sonra yeni bir komisyon kuracağız, her branştan öğretmenler

olacak. Bu kurul sadece kitapları inceleyecek. Ayrıca şu ana kadar dergiyle ilgili hiç olumsuz tepki almadık, okullara da sorduk özellikle.”