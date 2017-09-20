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    Hürriyet >Dünya>Merkür’de yeni buz depoları tespit edildi

    Merkür’de yeni buz depoları tespit edildi

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 18:34 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 18:34

    ABD’li bilim insanları Güneş’e en yakın gezegen Merkür’ü gözlemlemek için kullanılan Messenger uzay aracından alınan görüntüler üzerinde yaptığı detaylı incelemelerde, gezegenin büyük kraterlerinin yanı sıra küçük kraterlerinde buz depoları olduğunu tespit etti.

    Geophyscal Research Letters dergisinde yayımlanan makaleye göre, ABD’li bilim insanları Messenger uzay aracından alınan görüntüler üzerinde incelemeler yaptı. İncelemeler sonucunda Merkür’de büyük kraterlerin yanı sıra küçük kraterlerde de buz depoları saptandı.
    'MERKÜR'ÜN SU MİKTARI OLDUKÇA YÜKSEK'

    Brown Üniversitesi’nden Ariel Deutsch “Daha önce Merkür’ün yalnızca büyük kraterlerinde buz olduğunu düşünüyorduk, ancak incelemeler sonucunda küçük su havuzlarının da olduğunu tespit ettik. Genel hacmi hesaplayacak olursak, Merkür’deki su miktarı oldukça yüksek” dedi.

    NASA, Messenger’ı 2004 yılında uzaya fırlatmıştı. Uzay aracı 2015 yılında yakıtının bitmesi sonucunda Merkür’ün yüzeyine çakılmıştı. 2011'den bugüne Merkür'ün yörüngesinde 4 bin 100 tur atan Messenger, gezegenden dünyaya 289 binden fazla görüntü göndermişti.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , abd , güneş , mekür , gezegn , uzay , merkür
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