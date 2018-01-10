Merkez’den BOTAŞ’a 7.8 milyar $’lık satış

2016 yılının tamamında ise 5 milyar dolarlık satış yapılmıştı. BOTAŞ ödemeleri için piyasa girdiğinde dolar talebini yükseltiyor. Bunun için de Merkez Bankası BOTAŞ’a piyasaya göre daha ucuz dolar satışı yapıyor. Merkez Bankası’nın BOTAŞ’a daha ucuz dolar satışı 2014 yılında başladı. 2014 yılının aralık ayında 1 milyar 321 milyon dolarlık döviz satışı oldu. 2015 yılında ise en yüklü satış yapıldı. 2015 yılında ocak, şubat, mart ve nisan aylarında 1 milyar doların üzerinde satışlar yapıldı. Yılın tamamında ise döviz satışı 10 milyar 505 milyon doları buldu. Merkez Bankası’nın BOTAŞ’a döviz satışı 2016 yılında geriledi. Toplam satış büyüklüğü 5 milyar 84 milyon dolar oldu. 2017 yılında ise döviz satışı bir önceki yıla göre artış gösterdi.

Ocak ayında 779 milyon dolar, şubatta 917 milyon dolar, martta 918 milyon dolar, nisan ayında da 559 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Yaz aylarında da da satış trendi devam etti. Böylece 2017 yılının tamamında 7 milyar 851 milyon dolarlık satış gerçekleşmiş oldu.