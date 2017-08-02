‘Merkez’ için 1.7 milyar TL

Merkez Bankası binası için başlayan ihale sürecinde son oturum gerçekleşti. TOKİ Başkanı Ergün Turan, İhalenin son oturumunda ilk oturuma katılan YDA İnşaat ile İntaş A.Ş’nin teklif verdiğini söyledi. Merkez Bankası ihalesinin son oturumunu yaptıklarını söyleyen Turan, “İhalemizin son oturumunda YDA inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş 1 milyar 725 milyon TL, İntaş Taah. Yapı San. Tic. A.Ş 1 milyar 440 milyon TL teklif verdi” dedi. Dün yapılan ihalede yüklenicilerden teklif aldıklarını söyleyen Turan, incelemelerin ardından ihaleyi kazanan ilgili yüklenici ile sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

55 KATLI OLACAK

Merkez Bankası Hizmet Binası’nın 15 bin 960 metrekare ve 55 katlı olup, içerisinde ofis, ticaret alanı, otel yer alacağını, söyleyen Turan, “İnşaatları devam eden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) binaları ile ihalesini yaptığımız merkez bankası finans merkezimizin kalbi olacak. Yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek Finans Merkezi Projesi’nin 768 bin metrekarelik bölümü idaremizce inşa edilecek. İstanbul Finans Merkezi’nin tamamlanmasıyla fiziki yapısı, nitelikli iş gücü ve üstün teknolojik altyapısıyla, reel sektörün tüm ihtiyaçlarının karşılandığı uluslararası bir kurumsal yapıya kavuşacağız. 50 bin çalışan, 25 bin ziyaretçi, 11 bin oturan ile günde 90 bine yakın insan sirkülasyonunun oluşacağı bölgede, iş ve alışverişiyle kendi ekonomisini de yaratan bir yerleşime dönüşecek. Dolayısıyla, yaklaşık 3 milyar lira yatırım maliyetli bu dev projeyle, İstanbul’a şehir içinde şehir; bir finans şehri ekleniyor.”