Merkez Bankası'ndan kritik müdahale

TCMB rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürürken, tüm dilim aralıkları da 5'er puan aşağı çekti.

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiği belirtilerek, "Bu durum dikkate alınarak, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır" denildi.

PİYASAYA 1.4 MİLYAR DOLAR VERDİ

Açıklamaya göre söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5.3 milyar TL likiditesi piyasadan çekilecek, yaklaşık 1.4 milyar dolar döviz bankaların kullanımına geçecek

İHRACATÇIYA KURU SABİTLEDİ

Merkez Bankası, bunun yanı sıra ihracatçıların da reeskont kredi geri ödemeleri için kuru sabitledi. Merkez, 1 Şubat 2018’de vadesi dolacak reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, dolar için 3.7000, Euro için 4.3000, İngiliz Sterlini için 4.8000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verdi. Bu da ihracatçıya kuru sabitlemiş ve kredi geri ödemelerinde kolaylık sağlamış oldu.

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili Şubat 2018'e kadar vadesi gelecek toplam 5 milyar dolar civarında kredi bulunduğunun imkanın tamamının kullanılması halinde piyasadan 5 milyar dolarlık döviz talebinin de çekilmiş olacağını belirtti.

DOLAR İKİ KURUŞ GERİLEDİ

MB'nin açıklaması öncesinde dolar kuru 3.8851 seviyesindeyken, açıklama sonrası en düşük 3.8724 seviyisini gördü. Saat 10.20 itibari ile 3.86 seviyesinde işlem görüyor.