Merkez Bankası’na 445 milyon teklif

İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklifi 445 milyon 144 bin 524 TL ile YDA inşaat verdi. İFM içindeki Merkez Bankası parseli, ticaret ve konut alanı fonksiyonlu 15 bin 960 metrekare büyüklüğe sahip. 55 katlı binada en üst 18 kat Merkez Bankası’nın olacak, diğer katlarda ticari alanlar yer alacak. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Üçüncü kez gerçekleştirdiğimiz ihalemizin ilk oturumunda YDA İnşaat 445 milyon 144 bin 524 TL, İntaş Yapı 220 milyon TL teklif verdi” dedi. Bir hafta sonra yapılacak ikinci oturumda kazanan firmanın belli olacağını belirten Turan, “Arsayı alan şirket, proje geliştirecek, belli bir oranı arsa payı olarak TOKİ’ye verecek” dedi.