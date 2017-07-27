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Merkez Bankası’na 445 milyon teklif

Hürriyet Haber
27 Temmuz 2017 - 22:44Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 22:44

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde İstanbul Ataşehir’de hayata geçirilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ndeki (İFM) Merkez Bankası binasının ihalesi üçüncü kez dün yapıldı.

İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklifi 445 milyon 144 bin 524 TL ile YDA inşaat verdi. İFM içindeki Merkez Bankası parseli, ticaret ve konut alanı fonksiyonlu 15 bin 960 metrekare büyüklüğe sahip. 55 katlı binada en üst 18 kat Merkez Bankası’nın olacak, diğer katlarda ticari alanlar yer alacak. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Üçüncü kez gerçekleştirdiğimiz ihalemizin ilk oturumunda YDA İnşaat 445 milyon 144 bin 524 TL, İntaş Yapı 220 milyon TL teklif verdi” dedi. Bir hafta sonra yapılacak ikinci oturumda kazanan firmanın belli olacağını belirten Turan, “Arsayı alan şirket, proje geliştirecek, belli bir oranı arsa payı olarak TOKİ’ye verecek” dedi.

Etiketler: TOKİ , İstanbul Uluslararası Finans Merkezi , gazetehaberleri
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