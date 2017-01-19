Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>ECB Ne Yapacak?

ECB Ne Yapacak?

19.01.2017 - 09:40 | Son Güncelleme:

Avrupa Merkez Bankasın’dan yeni bir aksiyon beklenmiyor.

Küresel piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği toplantıya odaklanmış durumda. ECB’nin parasal genişleme adımlarına devam etmesine rağmen enflasyonda ve büyüme üzerinde olumlu etkisini 2016 yılına yansıtamadı. Enflasyon hedeflemesinde geride kalındığı, büyümede ise ılımlı ancak dalgalı seyir devam ediyor. Mart ayına kadar 80 milyar EUR, Mart ayından sonra Aralık ayına kadar 60 milyar EUR tutarında olan genişlemeci adımlarının ekonomi üzerinde etkisini takip edilmesi gerekiyor.

Mevcut durumda politika faizi %0, mevduat faizi ise %-0.40 seviyesinde. Biz Ocak ayı toplantısında mevcut faiz oranlarında ve parasal genişleme programında herhangi bir değişim beklemiyoruz. Özellikle Trump’ın Başkanlık koltuğuna Cuma günü oturuyor olması ve bu gelişme öncesinde ECB’nin para politikalarında değişikliği ifade edecek bir hamlede bulunması olası görünmüyor.

***Bu makale KapitalFX Uzmanları tarafından yazılmıştır. SPK onaylı KapitalFX, gelişmiş teknolojik alt yapısı ve donanımı, Forex piyasaları konusunda profesyonel ve deneyimli kadrosu, güçlü sermaye yapısı ile sektörde üst sıralarda yerini almak üzere yola çıkmış bir aracı kurumdur.

KapitalFX’in müşterilerine özel yayınladığı ücretsiz günlük analizler için email adresini bırak ya da ÜCRETSİZ forex deneme hesabı için tıkla!

İlandır

 

Etiketler:
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.