ECB Ne Yapacak?

Küresel piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği toplantıya odaklanmış durumda. ECB’nin parasal genişleme adımlarına devam etmesine rağmen enflasyonda ve büyüme üzerinde olumlu etkisini 2016 yılına yansıtamadı. Enflasyon hedeflemesinde geride kalındığı, büyümede ise ılımlı ancak dalgalı seyir devam ediyor. Mart ayına kadar 80 milyar EUR, Mart ayından sonra Aralık ayına kadar 60 milyar EUR tutarında olan genişlemeci adımlarının ekonomi üzerinde etkisini takip edilmesi gerekiyor.



Mevcut durumda politika faizi %0, mevduat faizi ise %-0.40 seviyesinde. Biz Ocak ayı toplantısında mevcut faiz oranlarında ve parasal genişleme programında herhangi bir değişim beklemiyoruz. Özellikle Trump’ın Başkanlık koltuğuna Cuma günü oturuyor olması ve bu gelişme öncesinde ECB’nin para politikalarında değişikliği ifade edecek bir hamlede bulunması olası görünmüyor.



***Bu makale KapitalFX Uzmanları tarafından yazılmıştır. SPK onaylı KapitalFX, gelişmiş teknolojik alt yapısı ve donanımı, Forex piyasaları konusunda profesyonel ve deneyimli kadrosu, güçlü sermaye yapısı ile sektörde üst sıralarda yerini almak üzere yola çıkmış bir aracı kurumdur.



KapitalFX’in müşterilerine özel yayınladığı ücretsiz günlük analizler için email adresini bırak ya da ÜCRETSİZ forex deneme hesabı için tıkla!





İlandır