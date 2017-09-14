Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Perşembe günkü politika toplantısı ardından yapılan açıklamaya göre banka faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Buna göre gösterge repo faiz oranı yüzde 8 seviyesinde, gecelik borç verme faizi yüzde 9.25, gecelik borçlanma faizi yüzde 7.25, geç likidite borç verme faizi yüzde 12.25 seviyesinde sabit bırakıldı.

TCMB, bir önceki PPK toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutmuştu.

Merkez Bankası'nın internet sitesinde bulunan basın duyurusu şu şekilde:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. İç talepteki iyileşme devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon göstergelerine ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir. M

erkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

MERKEZ BANKASI KARARINA DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolarda küresel güçlenme eğilimi ve buna paralel gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen değer kaybıyla 3.46'lı seviyelere yükselen dolar/TL', Merkez Bankası'nın kararının ardından 3.45 seviyesinin altına geriledi.