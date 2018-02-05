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Merkez Bankası internet sitesini yeniledi

Hürriyet Haber
05.02.2018 - 11:17 | Son Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), internet sitesini yeniledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Merkez Bankası, en önemli iletişim kanallarından biri olan internet sitesini yenilenerek 2 Şubat'ta yayına aldı.

Tasarım olarak yenilenmesinin yanı sıra içerik ve yerleşim planı açısından da yeniden ele alınan site, daha erişilebilir ve anlaşılabilir içeriklerle ziyaretçiler için daha kullanıcı dostu bir yapıya kavuştu.

İnternet sitesinin yenilenmesi çalışmalarının yanında yakın zamanda başlatılan "Herkes için Ekonomi" girişimi için de bir mikro site hazırlanarak yayına alındı.

"Herkes için Ekonomi" mikro sitesi, başta gençler olmak üzere toplumun Merkez Bankası hakkında bilgi düzeyi daha az olan kesimlerine para politikası ve merkez bankacılığıyla ilgili içerikleri oldukça renkli, eğlenceli ve onlara yakın bir dille anlatmayı hedefliyor.

Bu çerçevede yeni mikro site, temel ekonomi ve merkez bankacılığı kavramlarını animasyonlar, infografikler ve anlatımlı videolar ile tanıtıyor. Site ayrıca çocuklar ve gençler için de yayınlar içeriyor.

Merkez Bankası, ayrıca geçen yıl ekim ayında yenileyerek devreye aldığı Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) ile TCMB tarafından üretilen ve/veya diğer kuruluşlarca üretilip banka bünyesinde toplanan istatistiki verileri zaman serisi olarak dinamik ve etkileşimli bir şekilde sunuyor.

Ekonomik eğitimi desteklemek ve araştırmaları geliştirmek için zengin veri ve bilgiler içeren  EVDS, kullanıcılara veri gösterimi ile ilgili yeni imkanlar sağlıyor.

Etiketler: tcmb , merkez bankası , internet
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