Piyasaların merakla beklediği faiz kararı belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Temmuz toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi.



Politika faizi yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandı sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranı ise yüzde 12,25'te bırakıldı.

"ENFLASYON RİSK OLUŞTURUYOR"

Açıklamada "enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır" dendi.

Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiği belirtilerek "İç talepte iyileşme gözlenirken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyet gücünü korumaktadır. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir." ifadesine yer verildi.

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturduğu belirtilerek "Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir." dendi.

"SIKI DURUŞ SÜRECEK"

Karar metninde ayrıca Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği ifade edildi.

Metinde "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir." değerlendirmesi yapıldı.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in dün yaptığı büyüme, enflasyon ve faiz politikasına ilişkin açıklamalarının olumlu algılanması TL'ye olumlu olarak yansırken, dün sabah güne 3.57 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL açıklamalar sonrasında 3.55 seviyelerine kadar geriledi. Dolar/TL kuru Fed'in faiz kararı sonrasında ilk tepki olarak 3.53 seviyesine kadar gerilerken sonrasında 3.54 seviyesinde dengeledi.

Bu sabah 3.52 seviyesinde güne başlayan Dolar/TL kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesinde de 3.52 seviyelerinde yerini korudu. Dolar/TL kuru Merkez Bankası faiz kararına tepki vermeyerek 3.5211 seviyesinde devam etti.

"3.50'NİN ALTINA GERİLEYEBİLECEK BİR KUR HAREKETİ GÖREBİLİRİZ"

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Erkan; "Fed’in mesajları piyasalar tarafından oldukça temkinli mesajlar olarak değerlendirilmiş görünüyor. Bilanço küçültmenin “göreceli yakın zamanda” olmasının oldukça geniş bir zaman dilimine işaret etmesi ve enflasyonun halen hedeflerin altında olduğunun belirtilmesi Fed’in şu anda hızlı bir şekilde sıkılaşması için bir ortam olmadığını ortaya koyuyor. Bu kapsamda “non-event” olan politika kararlarından sonra USD’nin yönü aşağı oldu. ABD 10 yıllıkları yükseldiği %2,32 seviyelerinden yeniden yüzde 2,28 dolaylarına gerilerken DXY’deki düşüş 93 seviyelerine ulaştı. Bu kararların TRY’ye yansıması olumlu. Merkez Bankası da son zamanların en rahat toplantısını yaptı diyebiliriz. Fed’in dünkü temkinli açıklamalarından sonra, kur zaten aşağı doğru gidiyorken retoriğin dışına çıkmayacak bir Merkez Bankası söylemi yeterliydi. Faizlerde beklendiği gibi herhangi bir değişiklik yok. Bununla beraber, en önemlisi “enflasyon odaklı sıkı para politikası” söylemi politika açıklamasında yer almaya devam ediyor. Merkez Bankası bir yanda enflasyonu izlemeyi devam ediyor, öte yandan da mevcut durum açısından risk teşkil eden unsurları da göz önünde bulundurmaya devam ediyor. Enflasyonda ve enflasyon beklentilerinde bir düşüş var. Yaz aylarında baz etkisinden ve gıda fiyatları üzerindeki kısa vadeli önlemlerin sonucu olarak enflasyonda gerileme bekleniyor. Mesela; haftaya açıklanacak Temmuz ayı enflasyonunda, yıllık enflasyonda bir miktar daha düşüş olacaktır; çünkü geçen yılın Temmuz enflasyonu çok yüksekti. Ancak gıda fiyatları konusunda yapısal çözümün henüz gerçekleştirilmemesi enflasyonda yukarı yönlü risklerin, eskiye göre daha dengeli olsa da devam ettiğini gösteriyor. Bir diğer unsur; gelişmiş merkez bankalarının önümüzdeki aylarda içine girmesi beklenen parasal sıkılaşma furyası. ECB başta olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikalarını normalleştirmesinin gelişmekte olan piyasalarda yaratması beklenen volatilite de göz önünde bulundurulması gereken bir risktir. Bu yüzden sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesi oldukça önemli. Merkez Bankası yapmayı gereken açıklamayı yaparak piyasaları memnun etti. 3,50 altına doğru gerileyebilecek bir kur hareketi görebiliriz.3,50’nin altında da 3,4750 – 48 bölgesi ana destek olarak görünmektedir. 3,40’a doğru anlamlı bir çekilme için bu bant önemlidir. Güçlenen risk iştahı da TRY’deki hareketler açısından destekleyici olacaktır." açıklamasında bulundu.

"TCMB’NİN, YİNE “ÖRTÜLÜ” BİR ŞEKİLDE FAİZ İNDİRİMİNE GİTMEK İSTEYEBİLİR"

Işık FX Araştırma Uzmanı Zülküf Aydemir, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Aydemir; "Dün sürprizin çıkmadığı FOMC toplantısının ardından eli biraz daha rahatlayan TCMB, piyasa beklentisine paralel olarak faizlerde değişime gitmedi. Ocak ayından bu yana kullanmadığımız repo faiz oranı yüzde 8.00, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faiz oranı yüzde 9.25, neredeyse Merkez’in politika faizi haline gelen geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 12.25’te sabit tutuldu. Karar metnine bakacak olursak en ufak bir değişimin olmadığını görüyoruz. Enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaşma yapılacağı belirtilmiş. Ekstra bir şok olmadığı müddetçe TCMB’nin faizlerde bir sonraki adımının aşağı yönlü olacağını söyleyebilirim. Zira küresel likidite koşullarının faiz indirimine müsait olduğu bu son dönemde de para politikasının sıkı tutulması, enflasyon ve beklentilerin istenilen düzeye gelene kadar sürdürüleceği anlamına geliyor. Enflasyon tarafına bakacak olursak, Nisan’daki zirvenin ardından Haziran’da yüzde 10.9 olarak açıklandı. Temmuz’daki baz etkisiyle yüzde 10’nun altına düşme ihtimalimiz var. Eylül, Ekim gibi tekrardan yükselişe geçecek olsa da, yılsonu tek hanede tamamlanabilir. Bu çerçevede TCMB, enflasyondaki düşüş trendini göz önünde bulundurarak önümüzdeki aylarda faiz indirimine gidebilir. Fakat bu indirimin ana faiz oranları üzerinden olmayacağını düşünüyorum. Ocak ayında “örtülü” bir şekilde faiz artırımına giden TCMB’nin, yine “örtülü” bir şekilde faiz indirimine gitmek isteyebilir. Burada fonlama kompozisyonu önemli olacak. Şu an için gecelik borç verme ve GLP’den fonladığı bankaları, faizleri aşağı çekmek istediğinde bu limitleri değiştirerek veya 1 haftalık repo ihalelerine dönerek fonlama maliyetinde indirime gidilebilir. Bu hem piyasanın tepkisini ölçmek adına hem de piyasadaki TCMB algısı adına önemli olacaktır."şeklinde değerlendirdi.

İŞTE MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARININ TAM METNİ:

Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar vermiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25,

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,25.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. İç talepte iyileşme gözlenirken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyet gücünü korumaktadır. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

BEKLENTİLER SABİT TUTULMASI YÖNÜNDEYDİ

TCMB tarafında ise kısa vadeli faizlerde bir değişiklik beklenmiyordu ancak açıklamalar izlendi. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişim beklemiyordu. Ekonomistler, Türk Lirası'nın son dönemde dolar karşısında değer kazanması, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ve baz etkisinin desteğiyle enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi nedeniyle bu ayki PPK toplantısında faizlerin sabit tutulmasını öngörüyordu.

DÜN DE FED KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Haziran ayında son 11 yılın dördüncü ve bu yılın ikinci faiz artırımını gerçekleştirerek fonlama faizini 1,00-1,25 bandına taşıyan Fed FOMC dün Temmuz ayı kararında gösterge faizi ve para politikasını değiştirmediğini açıklamıştı.

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