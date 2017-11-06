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Merkez Bankası beklenti anketinde değişikliğe gidiyor

Reuters
06.11.2017 - 16:58 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası (TCMB) aylık olarak gerçekleştirdiği beklenti anketlerinde bazı değişikliklere gidiyor.

TCMB para politikasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, alınan kararlara önemli girdi sağlayan Beklenti Anketi'nin sorularını, belirli dönemler itibarıyla gözden geçirilerek güncelliyor.

 

Bankacıların verdiği bilgiye göre TCMB ilgili değişiklikleri Kasım dönemi anketi itibarıyla devreye alacak.

 

Güncellemeler ile tüketici enflasyonu beklentisi sorusuna beş ile 10 yıl sonrası vadeleri ilave edildi. Öte yandan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti beklentisi sorusuna üç ve 12 ay sonrası vadeleri de ilave edil

Etiketler: MERKEZ Bankası , anket
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