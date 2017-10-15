Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Önümüzdeki dönem para politikasının enflasyon üzerindeki etkileri daha belirgin görülmeye başlanacak. Enflasyonun yıl sonundan itibaren kademeli olarak aşağı inmesini öngörüyoruz." dedi.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB olarak IMF-Dünya Bankası toplantıları kapsamında ABD'de gerçekleştirilen görüşmelerle enflasyon ve makroekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan görüşmelerde bankanın öncelikle ekonomiye dair bakışını paylaştıklarını anlatan Çetinkaya, temelde bu yıl enflasyondaki yükselişin nedenlerini açıkladıklarını ve alınan para politikası tedbirlerini anlattıklarını söyledi.

Çetinkaya, Türkiye ekonomisinin son yıllarda dayanıklılığını defalarca ispatladığını belirterek, yaşanan birçok farklı nitelikteki şoka rağmen ekonomik büyümenin hemen hemen kesintisiz devam ettiğini dile getirdi.

Hızlı büyümenin geçmiş dönemlerin aksine dış dengede önemli bir bozulmaya yol açmadığına işaret eden Çetinkaya, şöyle devam etti:

Bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi, güçlü dış talep ve ihracatçılarımızın pazar değiştirme esnekliği. İkincisi, reel kura dair yaşanan gelişmeler. Üçüncüsü, kredilerdeki genişlemenin tüketimden ziyade üretimi destekleyecek şekilde kurgulanması. Dördüncüsü ise turizm gelirlerindeki toparlanmanın bu yıl hem toplam talebi hem de dış dengeyi desteklemesi. Küresel ticaretin toparlanmaya devam etmesi, önümüzdeki dönemde büyümeye ihracattan gelecek katkının sürebileceğine işaret ediyor.