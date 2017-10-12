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Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Sıkı para politikası duruşu sürdürülecek

İSTANBUL (AA)
12.10.2017 - 22:57 | Son Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, sıkı para politikası duruşunun, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumunu sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Çetinkaya'nın, ABD'de gerçekleştirilen JP Morgan Yatırımcı Toplantısı'nda yaptığı sunum, TCMB'nin resmi sitesinde yayımlandı. 

Sunumunda, yakın dönem verilerinin iktisadi faaliyetin güç kazandığını gösterdiğine işaret eden Çetinkaya, şunları kaydetti: 

"Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyeleri, fiyatlama davranışlarına ilişkin risk oluşturmaktadır. Sıkı para politikası duruşu, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumunu sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyonu etkileyen unsurlar yakından takip edilecek ve gerekli görülmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir." 

Etiketler: Murat Çetinkaya , Merkez Bankası
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