Merkelli ilan gündem oldu! "Partner bulmanız için..."

Alman fotoğrafçı Pöschl, yaptığı reklam fotoğrafıyla insanları provoke etmek istediğini söyledi.

Fotoğrafçı aldığı tepkilerin yüzde 95'inin olumlu olduğunu söyledi. Pöschl, "Tepki gösteren yüzde 5 ile iyi şekilde baş edebiliyorum" yorumunda bulundu.

Merkel'li ilanın altında "Partner arayışınızda başarıya ulaşmanız için" yazısı bulunuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugünlerde kendisine koalisyon partneri aramakla meşgul... Alman fotoğrafçı, "Onun için de şu anda siyasi bir partner bulmak hiç kolay değil" yorumunda bulundu.

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