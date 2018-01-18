Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Merkelli ilan gündem oldu! "Partner bulmanız için..."

    Merkelli ilan gündem oldu! "Partner bulmanız için..."

    Hürriyet Haber
    18.01.2018 - 12:12 | Son Güncelleme:

    Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan bir fotoğrafçı Almanya Başbakanı Angela Merkel'in fotoğrafıyla şirketinin tanıtımını yaptı. Susan Pöschl isimli fotoğrafçı, koyduğu iki Merkel fotoğrafıyla 'photoshop' yeteneklerini kanıtladığını söyledi... Merkelli ilanın altında, "Partner seçiminizde başarı sağlamanız için..." yazısı bulunuyor.

    Alman fotoğrafçı Pöschl, yaptığı reklam fotoğrafıyla insanları provoke etmek istediğini söyledi. 

    Fotoğrafçı aldığı tepkilerin yüzde 95'inin olumlu olduğunu söyledi. Pöschl, "Tepki gösteren yüzde 5 ile iyi şekilde baş edebiliyorum" yorumunda bulundu. 

    Merkelli ilan gündem oldu Partner bulmanız için...

    Merkel'li ilanın altında "Partner arayışınızda başarıya ulaşmanız için" yazısı bulunuyor. 

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugünlerde kendisine koalisyon partneri aramakla meşgul... Alman fotoğrafçı, "Onun için de şu anda siyasi bir partner bulmak hiç kolay değil" yorumunda bulundu. 

    Merkelli ilan gündem oldu Partner bulmanız için...

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri