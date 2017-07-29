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    Merkel'in yardımcısından Türkiye karşıtı talep

    DW Türkçe
    29 Temmuz 2017 - 14:53Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 15:09

    Almanya Başkanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Klöckner, üyelik müzakereleri çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye yapılan ödemelerin durdurulmasını talep etti.

    Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye yapılan ödemelerin durdurulması talep etti.

    Klöckner öte yandan Türkiye ile diyaloğun kesilmemesi gerektiğini vurguladı.

    CDU'lu politikacı Alman vatandaşlarına seyahat uyarısının sertleştirilmesini ve Alman şirketlerinin Türkiye'ye yaptıkları ihracata ve yatırımlarına uygulanan Hermes kredi garantisinin gözden geçirilmesini doğru bir adım olarak değerlendirdi. Klöckner, bir Alman şirketine hukuki güvenliğin olmadığı bir ülkede yatırım yapması tavsiyesinde bulunamayacaklarını kaydetti.

    Türkiye ile ilişkilerdeki gerginliği "düşündürücüden de öte" olarak nitelendiren Klöckner, hâlâ Türkiye'nin AB üyesi olabileceğini düşünmediğini söyledi. 

     

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    Etiketler: Almanya , alman , merkel
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