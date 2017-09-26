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    Merkel’in politikaları sağa mı kayacak

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    26.09.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 09:47

    Almanya’da pazar günü yapılan genel seçimlerden, aşırı sağcı parti AfD’nin milliyetçi ve ırkçı söylemlerle üçüncü çıkması Almanya’yı zora soktu. AfD’nin “Merkel’i kovalayacağız. Ülkemizi ve halkımızı geri alacağız” sözleri derin korku ve endişe yarattı. AfD’yle Türkiye Almanya ilişkileri daha da zora girdi. Almanya’da yaşayan Türkler tedirgin.

    AŞIRI sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD), “Kendine güven Almanya”, Almanlar iki dünya savaşında da askerlerinin başarılarıyla gurur duymalı”, “(Uyum Bakanı) Aydan Özoğuz’u Anadolu’da imha edeceğiz” gibi milliyetçi ve ırkçı söylemlerle seçim kampanyası yaptı. Korkuyu körükleyen söylemlerle genel seçimlere giren AfD, Doğu Almanya’da ikinci, Batı Almanya’da üçüncü büyük parti çıktı. Doğu Almanya’da SPD dördüncü parti olabildi.

    ‘SEÇMENİ KAZANACAĞIZ’
    AfD’nin sandıktan üçüncü büyük parti çıkmasıyla, Almanya’nın giderek sağa kaymasından korkuluyor. 1949 yılından bu yana en ağır yenilgilerini alan Hıristiyan Birlik Parti (CDU/CSU) liderleri aşırı sağa oy veren seçmeni kazanmak için siyaset değişikliğine gidecekleri mesajını verdi. Başbakan Merkel, “AfD seçmenlerini sorunlara çözüm bularak, onların endişe ve korkularını dikkate alarak, geri kazanmak zorundayız” dedi.

    Merkel’in politikaları sağa mı kayacak

    ‘AÇIĞI KAPATACAĞIZ’
    CSU lideri Seehofer, “Hıristiyan Birlik’te sağ kanat açığı vardı. Şimdi bu açığı kapatacağız” diyerek, daha sağ bir politika izleyeceklerini vurguladı.
    CSU seçime girdiği Bavyera Eyaleti’nde en ağır kaybı yaşadı ve yüzde 10.6 oranında oy kaybetti. Gelecek yıl Bavyera’da eyalet seçimleri var.

    Etiketler: Merkel , AFD , ALMANYA
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